Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futuro dos filhos é grande prioridade para Madonna

Cantora contrata especialistas para ensinar as crianças.

27.02.18

Madonna está empenhada em que os filhos sigam as suas pisadas no mundo artístico e, de acordo com o jornal ‘The Sun’, está a fazer de tudo para que os descendentes sejam acompanhados por profissionais de topo.



A viver em Portugal, a cantora contratou professores para que, por exemplo, as gémeas Stella e Estere, de quatro anos, aprendam a tocar instrumentos, a dançar e ainda tenham aulas de canto.



Além das meninas, também os filhos mais velhos, Lourdes e Rocco, estão a desenvolver o seu percurso nas artes.



"A Lourdes quer ser bailarina profissional e o Rocco pintor", diz a mesma fonte.