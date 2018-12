Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelato de Castanha até ao final do ano na Grom

Gelataria apresenta mais um sabor exclusivo de época. Um doce sofisticado.

20:54

A Grom reinventa o clássico sabor do outono e lança o gelato de castanha caramelizada.



Garante a gelataria fundada em 2003 por Guido Martinetti e Federico Grom que o sabor é feito com os melhores marrons glacés de itália – castanhas cristalizadas em açúcar –, um dos mais sofisticados doces da confeitaria italiana.



A castanha é primeiro mergulhada numa solução de açúcar em ebulição lenta até que esteja cristalizada até ao miolo e é, por fim, pincelada com o mesmo xarope.



À castanha junta-se leite e o resultado final "é um gelato com maior consistência, que une o alto teor nutritivo do fruto seco com o sabor reconfortante do caramelo".



Trata-se de um sabor exclusivo da época que pode ser consumido até ao final de dezembro. Todos os gelatos e sorbets podem ser saboreados em copo ou em cone com um valor entre 3,5 euros (pequeno) e 5,5 euros (grande).



A loja está situada no número 42 da rua Garrett, em Lisboa, e funciona, todos os dias, das 11h00 às 24h00.