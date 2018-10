Combinar sabores na gelataria Grom

Local sugere caramelo e amêndoa até ao final deste mês.

20:11





Para celebrar o outono, a gelataria apresenta ainda o gelado de gianduja, sabor que junta 70% de cacau fino de aroma com 30% de creme de avelã e pedaços de avelã. Os gelados e sorbets podem ser saboreados em copo ou cone por um valor situado entre os 3,5 € (pequeno) e 5,5 € (grande).



A Grom traz de Itália para Lisboa gelados sem glúten nem corantes artificiais, conservantes ou emulsionantes. Continuam na lista os sorbets de framboesa, limão, morango e manga.

Caramelo e amêndoa são os sabores do mês da gelataria Grom, uma combinação que a marca considera ser perfeita. O gelado "junta o sabor cremoso e adocicado do caramelo com os pedaços crocantes das amêndoas."Ainda este mês, a loja situada no n.º 42 da rua Garrett, no coração de Lisboa, reinventa o sabor de stracciatella e junta o toque da menta com o sabor menta e chocolate. Mas há mais. A Grom apresenta como novidade o sorbet de mirtilos, com cor violeta, acidez fresca e "um aroma único".