Requinte da gastronomia liga com o vinho do Douro no Castas e Pratos

Antigos armazéns da CP, no Peso da Régua, deram lugar a um restaurante, bar, loja de vinhos gourmet e um espaço lounge.

Por José Eduardo Cação | 18:53

Localizado junto à estação de comboios do peso da régua, o restaurante Castas e Pratos transformou os antigos armazéns da CP num espaço multifacetado, onde a comida requintada se mistura com o ex-líbris da região duriense, o vinho.



Além do restaurante, quem visita este lugar tem a oportunidade de experimentar os melhores vinhos do Wine Bar enquanto descontrai no espaço lounge. No final pode passar pela loja e levar para casa os vários produtos da região do Douro.



No que aos pratos diz respeito, a criatividade e o cuidado na hora de apresentação são uma imagem de marca do Castas e Pratos.



Começando com o prato de presunto bísaro com raspas de trufa negra, passando pelo bacalhau em crosta de amêndoa, brandade, presunto bísaro e bisque de camarão, ou o típico cabrito assado, grelos salteados, batata assada e arroz de forno (ao domingo ao almoço ou por encomenda), são muitos os pratos do menu, que inclui comida vegetariana.



A terminar pode deliciar-se com o vulcão de abóbora com gelado de queijo. Bastante procurado pelos turistas, o Castas e Pratos oferece ainda um espaço exterior com vista para o rio Douro.



FICHA

CASTAS E PRATOS

Avenida José Vasques Osório, Peso da Régua

Telefone 254 323 290

Preço médio 25 euros

Horário Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30

Cartões Sim

Fumadores Sim