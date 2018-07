Companheira de Cristiano Ronaldo vai disputar protagonismo com a modelo e atriz argentina Oriana Sabatini.

Por Rute Lourenço | 01:30

Em Madrid, Georgina Rodríguez, de 24 anos, tornou-se no centro das atenções, passando a ser a espanhola mais popular desde que começou o namoro com Cristiano Ronaldo, mas agora, com a mudança para Itália, vai ter muito que batalhar para ser a número 1.