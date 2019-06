Governo brasileiro indica economista para presidir BNDES após demissão de Joaquim Levy

O Governo brasileiro indicou na segunda-feira o economista brasileiro Gustavo Montezano para presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDES), depois da demissão no domingo passado de Joaquim Levy, após ameaças do Presidente brasileiro.

"O Ministério da Economia informa o encaminhamento para a deliberação do Conselho de Administração do BNDES do nome de Gustavo Montezano, atual secretário-adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, para presidir a instituição", anunciou o Governo em comunicado.

Montezano, de 38 anos, é mestre em Economia e foi sócio do Banco Pactual, instituição financeira que teve entre os seus fundadores o atual ministro da Economia, Paulo Guedes.