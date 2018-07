Ex-chefe da seita Verdade Suprema executado no Japão

Shoko Asahara foi um dos responsáveis pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995.

O ex-chefe da seita Aum Shinrikyo (Verdade Suprema), Shoko Asahara, que foi condenado à morte pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995, foi executado esta manhã, confirmou fonte oficial do Governo japonês.

Segundo a agência de notícias Efe, outros seis dos 13 membros da seita condenados à morte foram também enforcados, mas um porta-voz do Governo confirma apenas a execução de Asahara.

A chefe de gabinete Yoshihide Suga disse esta sexta-feira que as autoridades estão a tomar todas as precauções para evitar qualquer retaliação por parte dos seguidores do ex-líder.