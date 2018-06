Greve para 90% dos comboios de norte a sul do país

Trabalhadores da CP, Medway e Takargo contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente.

Por Lusa | 07:46

A greve dos trabalhadores ferroviários desta segunda-feira obrigou a uma paralisação de 90% dos comboios de mercadorias e de passageiros em todo o país, segundo o balanço do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial itinerante (SFRCI).

Segundo disse à agência Lusa Luis Bravo, presidente do sindicato, a taxa de paralisação dos comboios entre as 22h00 e as 06h30 "está na ordem dos 90% em todo o país", sendo que nas zonas urbanas chega a atingir os 100%.

"Nas zonas urbanas de Lisboa é de 100% e no Porto de 95%", acrescentou.