Herdade do Esporão tem programa de visitas com provas e almoço

‘Campanha da Azeitona 2018 – Vivendo o Alentejo’ decorre até dia 30 deste mês.

18:57

A Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, apresenta, pela primeira vez, um programa de visitas que permite acompanhar o processo de produção de azeite no lagar, participar numa prova de azeites novos e almoçar no restaurante da herdade, com um menu elaborado com produtos sazonais.



Aquilo que a marca define como ‘Campanha da Azeitona 2018 – Vivendo o Alentejo’ decorre até dia 30 deste mês e inclui um café de boas-vindas, passeio pelo olival e participação na apanha da azeitona, quando tal for possível.



Segue-se uma visita ao lagar com provas de azeites. O almoço no restaurante apresenta o Menu Cinco Momentos, harmonizado com dois azeites e três vinhos do Esporão.



O preço é de 100 euros por pessoa, as reservas podem ser feitas através do telefone 266 509 280.



Inaugurado em 2016, o lagar de azeite foi alvo de melhorias que permitem aumentar a produção para 1 800 000 litros de azeite e o processamento diário para 400 toneladas de azeitona exclusiva do Alentejo.