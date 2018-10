Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santarém acolhe festival nacional de gastronomia

O melhor de Portugal é servido durante dez dias na casa do campino.

Por Rogério Chambel | 18:12

É já na próxima semana que começa, em Santarém, mais uma edição do maior e mais antigo festival gastronómico de Portugal. A 38.ª edição vai decorrer entre 26 de outubro e 4 de novembro, na Casa do Campino, numa programação dedicada ao tema do azeite. É o melhor de Portugal que vai estar à mesa.



Os visitantes podem descobrir especialidades de norte a sul do País e das ilhas dos Açores e da Madeira, através dos 12 restaurantes presentes no evento, além das tasquinhas típicas com produtos regionais, vinhos e doçaria.



Do programa constam momentos formativos, com aulas de cozinha, demonstrações de cozinha ao vivo, conversas sobre vinho e provas harmonizadas. Destaque, também, para a participação dos conhecidos chefes Vítor Matos, Tiago Bonito, Joachim Koerper e Rodrigo Castelo, que vão mostrar a sua arte em banquetes durante as sextas-feiras e sábados do festival.



Em complemento à gastronomia, o festival proporciona cinco visitas guiadas à cidade.



Tradição

Feira saloia das Mercês

A Feira Saloia das Mercês realiza-se durante seis dias (hoje, amanhã e no domingo e a 26, 27 e 28 próximos) na Rinchoa (Sintra). É uma das feiras mais antigas da região de Lisboa, contando mais de 250 anos. Para além das muitas e variadas bancas de venda, a feira conta com animação musical, com destaque especial para o folclore.



Festa da cerveja

Bairro de Marvila, em Lisboa, acolhe a versão da famosa oktober fest, na Alemanha

O eixo entre a Rua do Açúcar e a Capitão Leitão, no bairro lisboeta de Marvila, recebe neste sábado, dia 20, a segunda edição da Oktober Festa.



O desafio lançado pelo Lisbon Beer District, colectivo marvilense que reúne a Dois Corvos, a Lince e a Musa, vai misturar a cerveja com a música e os pretzels com o chouriço assado. A Oktober Festa acontece entre as 14h00 e as 02h00, e terá dezenas de variedades de cervejas, desde as mais refrescantes lagers às mais complexas stouts, passando pelas aromáticas IPAs, as desafiantes Sours ou a Marzen (a cerveja típica das Oktoberfest). Novidade este ano é o lançamento de três criações colaborativas com cervejas artesanais nacionais: a nortenha Letra, a lisboeta Oitava Colina a alentejana Barona.