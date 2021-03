Herrera com plano de regresso ao FC Porto por cinco milhões de euros

O FC Porto tem em marcha um plano para resgatar Herrera, que saiu para o Atl. Madrid em 2019 a custo zero após seis épocas no Dragão. Os portistas querem aproveitar o facto de o médio terminar contrato em junho de 2022 e dos espanhóis não estarem interessados em renovar a ligação, face à escassa utilização do mexicano: 30 jogos na época passada, mas nesta só leva 14.Ao que o CM apurou, o FC Porto estará na disposição de pagar 5 milhões de euros por Herrera, que a 19 de abril completa 31 anos e que tem uma cotação de mercado de 8 M €. Em julho de 2019, os dragões gastaram 4,5 M € no regresso de Marcano, então com 32 anos, e que também saíra a custo zero. O mexicano, sabe o CM, agrada a Sérgio Conceição. No que a médios diz respeito, o treinador portista apenas confia a 100% em Sérgio Oliveira e Uribe, pelo que gostaria de ter uma 3ª opção de qualidade.O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Pinto da Costa por "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem" durante uma entrevista ao Porto Canal.O plantel do FC Porto está sábado e domingo de folga. O treino desta sexta-feira decorreu sem novidades. O central Pepe voltou a fazer apenas tratamento à lesão muscular na perna direita.