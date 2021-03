Seferovic promete marcar 30 golos pelo Benfica

Seferovic quer terminar a época com 30 golos marcados pelo Benfica. Ao que o CM apurou, o avançado suíço assumiu esse compromisso internamente perante os colegas e a equipa técnica para corresponder à meta fixada por Jorge Jesus.









“Tenho falado muito com o Seferovic, tenho-o corrigido muito, nomeadamente o posicionamento na área. Tem vindo a melhorar. Tenho-lhe dito que, comigo, os avançados fazem 30 golos”, afirmou o treinador encarnado após a vitória (3-0) sobre o Belenenses SAD, na 22ª jornada da Liga, em que o helvético marcou dois golos. Na jornada seguinte (triunfo sobre o Boavista por 2-0), o avançado voltou a bisar.

Seferovic leva 17 golos marcados esta época e sente que a meta dos 30 remates certeiros às balizas contrárias está perfeitamente ao seu alcance. Os encarnados ainda têm por disputar 11 jornadas na Liga mais a final da Taça de Portugal. Ou seja, para cumprir o objetivo, o suíço terá de marcar 1,08 golos por jogo nessas 12 partidas.





Seferovic vai na 4ª época na Luz, e a mais profícua foi em 2018/19: marcou 27 golos em 51 partidas (média de 0,53 golos por jogo) e foi o melhor marcador da Liga, com 23 remates certeiros. O suíço teve um claro abaixamento de forma na época passada (9 golos em 45 jogos, o que equivale a dizer que só marcava a cada cinco jogos), mas neste ano civil retomou a veia goleadora e assumiu-se como o principal finalizador da equipa. No mês de março, o avançado leva cinco golos em quatro jogos e num deles (a vitória por 2-0 sobre o Estoril na 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal) só entrou aos 66 minutos.





Seferovic é titular indiscutível para Jesus desde a 18ª jornada e, sabe o CM, pretende agradecer com golos o incentivo e confiança dados pelo técnico. Por isso, tem trabalhado nos treinos para corrigir as lacunas explicadas pelo treinador após o tal jogo com o Belenenses SAD: “O Seferovic tem outras características, é mais posicional do que o Darwin. Temos vindo a trabalhar nisso, até na perda de bola. Dava pouca segurança à equipa a segurar de costas”.



Minhotos apontam a jackpot de 27,4 milhões



O plantel do Sp. Braga tem como missão assegurar o 2º lugar do campeonato, que dá entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época e uma receita de 27,4 milhões de euros. Os bracarenses ocupam atualmente o 3º posto da Liga, que permite disputar a 3ª pré-eliminatória de acesso à principal prova da UEFA, mas o CM sabe que os jogadores arsenalistas têm como objetivo recuperar a 2ª posição perdida para o FC Porto na jornada passada.





Face ao objetivo que está traçado internamente, a vitória é o único resultado que interessa na receção de amanhã (20h00) ao Benfica. Um triunfo permitiria alargar para cinco pontos a atual vantagem de dois pontos face aos encarnados e manter a perseguição ao FC Porto - ou até ultrapassar os dragões, consoante o resultado dos azuis-e-brancos em Portimão.





A entrada direta na Champions da próxima época permitiria ao Sp. Braga afirmar-se desportivamente como um dos grandes do futebol português, mas acima de tudo garantiria maior estabilidade financeira após uma época marcada pela forte quebra de receitas - o motivo que levou os arsenalistas a venderem Paulinho, no mercado de inverno, ao Sporting por 16 milhões de euros.





À data de hoje, o Sp. Braga é o 45º clube no ranking da UEFA a dez anos, aquele que determina a receita que cada equipa recebe por participar na Champions. Face às atuais classificações nos vários campeonatos europeus, os minhotos seriam o 22º clube a disputar a Champions 2021/22 em melhor posição, pelo que teriam um encaixe garantido à partida de 27,4 milhões de euros. Só a título de comparação, o Benfica (12º melhor posicionado) teria direito a 38,5 M €.

suíço compensa apagão de darwin



A veia goleadora de Seferovic nos últimos jogos compensou o apagão de Darwin: o uruguaio não marca desde 11 de fevereiro, quando bisou na vitória (3-1) sobre o Estoril para a Taça de Portugal. n





mais dois jogadores chamados à seleção



Seferovic foi convocado pela seleção suíça para os jogos de apuramento para o Mundial 2022. Vertonghen (Bélgica) também aumentou a lista de jogadores que as águias vão ceder às seleções.





ramos afinal vai aos sub-21



Gonçalo Ramos foi chamado à seleção nacional sub-21, ao contrário do referido no Correio Sport, suplemento que fechou antes de ser conhecida a convocatória do avançado do Benfica, que substituiu o lesionado Rafael Leão.





jesus na mira

do Fenerbahçe



Jorge Jesus é desejado por Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, noticiou esta sexta-feira a imprensa turca. Os responsáveis do clube de Istambul já se terão reunido com o advogado do técnico para discutir os eventuais termos salariais.





João Novais pode chegar aos 100 jogos



Se for chamado a jogo pelo técnico Carlos Carvalhal, João Novais atinge a marca dos cem jogos pelo Sp. Braga. Chegou ao clube em 2018, com Abel Ferreira, e sem ter sido sido titular indiscutível, foi chamado à maioria dos desafios. Esta época já soma 28 jogos e marcou dois golos.