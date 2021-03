Benfica mete a quarta e bate Boavista na Luz

A retoma encarnada começa a ser visível. O Benfica venceu e vingou a derrota da primeira volta diante do Boavista. Seferovic bisou na partida, diante de um conjunto axadrezado que cedo ficou a jogar com dez elementos após expulsão de Chidozie.









A quarta vitória seguida (melhor série só tinha sido alcançada em outubro) surgiu de uma forma justa, mas ainda assim com uma vantagem em relação ao adversário que durou praticamente os 90’ minutos .

O jogo começou com um susto para a baliza de Helton Leite, mas logo a seguir um penálti revertido em livre direto e expulsão do boavisteiro Chidozie mudou em definitivo o rumo dos acontecimentos para as águias. Com uma pressão às vezes sufocante, o Benfica foi paciente na procura do golo, com muitas trocas de bola e muitas mudanças de flanco. Com os axadrezados na expectativa, os lances de perigo foram surgindo com Léo Jardim sempre a resolver. Só o não conseguiu fazer já perto do intervalo. Diogo Gonçalves disparou pela direita e depois cruzou para o coração da área onde Seferovic só teve de encostar.





Depois de derrubada a resistência axadrezada, o Benfica não baixou os braços. Foi mais intenso, mas criou menos chances. Mudou várias peças mas foi de novo a dupla Diogo e Seferovic a tranquilizar Jorge Jesus.





Até final, o Benfica podia ter dilatado o marcador. Seferovic até esteve perto do hat trick mas o árbitro anulou (fora de jogo).





Bons sinais das águias antes da difícil deslocação a Braga na luta pela Champions.







deslocação a braga na próxima jornada



A próxima jornada é de enorme importância para as águias. O Sp. Braga (atual 2.º) tem uma vantagem de um ponto (menos um jogo). O objetivo do Benfica é vencer em Braga e aproximar-se de um lugar na Champions.





jorge jesus

contra árbitros



“Os árbitros não entendem nada disto. Como nunca jogaram, não têm um conhecimento do que é o jogo. Os árbitros deviam todos fazer uma reciclagem com as pessoas do futebol, os treinadores, para lhes explicarem que há muitos momentos em que é menos importante a lei do que o conhecimento do próprio jogo”, afirmou este sábado Jorge Jesus, defendendo que Taarabt não fez falta no lance em que lhe foi anulado um golo. Para o técnico do Benfica, o marroquino limitou-se “a defender o seu espaço”. “Se toda a gente se queixa dos árbitros, o que está errado? Só duas ou três equipas é que não se queixam”, finalizou o técnico.





locomotiva alentejana leva suíço goleador a recorde pessoal



o Helton Leite – Jogo tranquilo. Não sofre golos na Liga há 410 minutos.



o Lucas Veríssimo – Deixou fugir Elis nos instantes iniciais. Depois recompôs-se. Perigoso nos lances aéreos.



o Otamendi – Seguro e com disponibilidade para tentar o golo na área boavisteira.



o Grimaldo – Com muito espaço, mostrou vontade e capacidade física.



o Weigl – Começou, como é hábito, intenso. Depois, com o Benfica em superioridade, deu pouco, ofensivamente.



o Taarabt – Sempre com muita vontade, tentou ser o pivô da equipa na rotatividade de flanco. Foi-o a espaços.



o Rafa – Uma arrancada digna do seu nome. Mais interventivo no segundo tempo.



o Pedrinho – Mexido e pouco mais. Um remate por cima.



o Waldschmidt – Começou bem e arrancou o vermelho a Chidozie. Tentou o golo, mas sem sorte. Depois, apagou-se.



o Seferovic – Várias chances e mais dois golos. Não tem 100% de eficácia (longe disso), mas é fundamental. Bisou pela primeira vez na carreira em dois jogos consecutivos.



o Pizzi – Várias combinações. Quase todas sem sucesso.



o Gabriel – Passes falhados



o Darwin – Sem chama.



o Everton – Nada de novo.



o Chiquinho – Um remate violento.





diogo gonçalves