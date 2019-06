Homem apanhado com 18 armas no carro em operação rodoviária em Valença

Um homem de 57 anos foi detido em Valença na posse de 18 armas e 485 munições proibidas, no decurso de uma operação de fiscalização rodoviária da GNR, informou esta quarta-feira aquela força policial.As armas e munições foram encontradas "dissimuladas" no interior do veículo em que seguia o homem, segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo."Segundo o visado, o material apreendido destinava-se à venda na feira de velharias em Valença", referiu a Guarda Nacional Republicana.A detenção ocorreu no domingo e entre o material apreendido encontram-se "18 armas (armas de fogo e armas brancas) e munições, algumas consideradas calibre de guerra", lê-se no mesmo comunicado.O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. O caso foi encaminhado para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Valença.