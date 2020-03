Homem de 71 anos encontrado morto dentro de um poço em Castelo Branco

O corpo de um homem de 71 anos foi esta quinta-feira retirado do interior de um poço na localidade de Partida, Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, foi dado o alerta, por populares, às 17h39, de que se encontrava um homem no interior de um poço, no lugar de Partida, em São Vicente da Beira.

"Para o local foram mobilizados os bombeiros de Castelo Branco, com três viaturas e sete operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano (HAL) e uma patrulha da GNR", explicou o CDOS.

Após a retirada do homem, feita pelos bombeiros de Castelo Branco, a equipa médica da VMER de Castelo Branco declarou o óbito no local.