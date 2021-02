Homem detido após ser apanhado dentro de carro a roubar autorrádio na Amadora

Um homem de 35 anos foi detido pela PSP de Lisboa em flagrante delito por crime de furto no interior de um automóvel, esta quarta-feira, na Amadora.

Os agentes deslocaram-se até ao local depois de receberem a informação, encontrando o carro danificado, com o vidro lateral partido e com o interior remexido. Uma testemunha revelou as características do suspeito que foi encontrado com vários aparelhos eletrónicos, numa rua adjacente. O homem tinha três telemóveis, dois rádios, um auto-rádio, um ‘walkie talkie’ e um ‘smart watch’, também provenientes de outros roubos.

Contactada pela PSP, a proprietária do automóvel assaltado reconheceu alguns dos artigos como sendo aqueles que estavam no interior da viatura.

O detido foi presente a Autoridade Judiciária, esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.