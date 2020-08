Homem negro alvejado sete vezes nas costas por polícia americano

Sete tiros pelas costas foi a ação da polícia americana de Kenosha sobre um indivíduo de raça negra desarmado na tarde do último domingo.

O caso recorda a detenção e morte de George Floyd às mãos das autoridades policiais a 25 de maio em Minneapolis.

No vídeo publicado no Twitter por uma testemunha, Jacob Blake não obedece à ordem de detenção de dois agentes da cidade de Kenosha, no Wisconsin, que responderam a um incidente doméstico.

No pequeno filme, que entretanto se tornou viral nas redes sociais, vê-se um dos polícias a tentar impedir o indivíduo de entrar num carro onde estariam os três filhos.

Não se percebe o que o pretendia fazer mas, ouvem, pelo menos, meia dúzia de tiros disparados sobre ele. Jacob Blake foi levado de urgência para o hospital, onde ainda estava internado esta segunda-feira.

O departamento policial de Kenosha recusou responder à comunicação social o que levou a esta ação, revelando apenas que os dois agentes estão suspensos enquanto decorrer a investigação.

Entretanto, poucas horas depois, centenas de pessoas concentraram-se no loção do incidente, obrigando a polícia a reforçar meios para manter a segurança na zona. Mesmo assim, a cidade foi alvo de vários tumultos.

Tony Evers, governador democrata do Wisconsin, já condenou no Twitter o tiroteio. "Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, o que sabemos com certeza é que não é o primeiro negro a ser baleado, ferido ou cruelmente morto por pessoas encarregadas de aplicar a lei no nosso estado".

O diário Milwaukee Journal Sentinel já há algumas semanas tinha relatado para o número elevado de mortes envolvendo polícias – pelo menos 18 nos últimos 20 anos – no sudeste do Wisconsin.