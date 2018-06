Guarda-redes do FC está na Rússia a comentar o Mundial. A mulher aproveitou a "boleia".

Aproveitando as férias do FC Porto, Iker Casillas está em Moscovo a comentar o Mundial da Rússia para a TV Azteca. A mulher do futebolista aproveitou a "boleia" para visitar a fantástica capital da Rússia. Os dois têm aproveitado o tempo livre para namorar... e posar para as imagens que a jornalista espanhola vai partilhando nas redes sociais.