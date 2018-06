Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas acusado de ser machista

Craque deixa comentário a Sara Carbonero.

09:13

Um comentário de Iker Casillas no Instagram da mulher, Sara Carbonero, lançou a polémica nas redes sociais.



Depois de a jornalista ter publicado uma fotografia em que aparecia com uns calções curtos, o guarda-redes escreveu: "Não mostres tanto a coxa que ainda te constipas", mas a brincadeira não foi bem acolhida pelos fãs, que inundaram o Instagram de Sara com comentários a atacar Iker Casillas.



"Que pensamento retrógrado" ou "não sejas ciumento, o que é bom é para se mostrar", foram alguns dos muitos comentários deixados nas redes sociais.