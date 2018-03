Atriz e diretora de Conteúdos da SIC foram conhecer as tendências dos estilistas nacionais para o próximo outono/inverno.

Por Patrícia Bento | 01:30

Foi na edição anterior da ModaLisboa, em outubro do ano passado, que Gabriela Sobral e Inês Herédia surgiram juntas em público pela primeira vez. Agora, já casadas, as duas voltaram a marcar presença no evento, e a cumplicidade foi notória.