Irmã de Lucy: “Chega de fazer sofrer a nossa mãe”

Irmã de Luciana Abreu defende a mãe e implora por paz em entrevista.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

A polémica no seio da família Abreu voltou a rebentar. Depois de Luciana ter arrasado a mãe, Ludovina, e a irmã, Ana Luísa, em entrevista a Cristina Ferreira, agora foi a vez de a bailarina contar a sua versão...Revoltada com as declarações da irmã, Ana Luísa negou que a mãe tivesse um negócio de massagens à noite."A minha mãe trabalhou na Santa Casa da Misericórdia. Nas folgas trabalhava numa confeitaria. Quando não tinha turnos, íamos as três fazer limpezas para um cabeleireiro. Não teve nenhum negócio de massagens", sublinhou em entrevista a Manuel Luís Goucha.