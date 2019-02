Luciana Abreu: "Vim a descobrir que as minhas duas irmãs são filhas de pais diferentes"

Cantora falou dos traumas que marcaram a sua infância e da relação com a mãe e a irmã.

A atriz Luciana Abreu leu esta quinta-feira um documento, em jeito de carta, no 'Programa da Cristina', na SIC.Num texto longo, lido de forma emocional, a atriz falou sobre a mãe e a irmã, Yannick Djaló e o que a levou a fugir de casa aos 14 anos. Luciana explicou que só conseguiria expressar tudo o que até então tinha mantido em silêncio através da leitura daquele documento."Estou a ser obrigada, mais uma vez, a limpar a minha dignidade", afirma a cantora. "Familiarizei-me muito cedo com os cintos lá de casa e com os paus do quintal", afirma a cantora sobre a sua infância às mãos do pai.