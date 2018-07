Jorge Jesus surpreendido pela família no aniversário

Treinador do Al Hilal fez anos e a mulher e os três filhos fizeram visita inesperada à Áustria.

Por Rute Lourenço | 01:30

Jorge Jesus fez esta terça-feira 64 anos e recebeu o melhor presente que podia esperar. A mulher, Ivone, e os três filhos, Tânia, Gonçalo e Mauro, viajaram até à Áustria - onde o treinador está em estágio com a equipa do Al Hilal - para passar o dia de aniversário a seu lado.A família do técnico ficou apenas um dia, sendo que a viagem de regresso está marcada para esta quarta-feira. Quanto à próxima visita está agendada apenas para quando Jesus se instalar definitivamente na Arábia Saudita.