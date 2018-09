Bebé chama-se Lourenço.

01:30

Joana Câncio já foi mãe pela segunda vez. Lourenço nasceu no dia 24, no hospital de Cascais, e veio ao Mundo com 3,460 kg e 50,5 cm. A atriz partilhou esta quinta-feira uma fotografia nas redes sociais a amamentar o bebé."Não estou perfeita nem linda, mas estou na minha essência, mulher, mãe e muito grata por estarmos os dois bem. Melhor do que ontem!", escreveu.