Kanye West acusa editora de lançar álbum sem permissão

O novo álbum de Kanye West, "Donda", já foi lançado e o assunto tem dado que falar. O rapper norte-americano acusa a Universal, editora discográfica, de ter lançado o álbum sem o seu consentimento."A universal lançou o meu álbum sem o meu consentimento e impediu [o tema] Jail 2 de fazer parte", denunciou Kanye West nas redes sociais."Donda" começou por surgir nos serviços streaming na manhã de domingo, mas de todas as participações no álbum, apenas estava disponível online a música com JAY-Z. O tema "Jail 2", com o contributo de DaBaby, não estava disponível, assim como a participação de Mariyn Manson.De recordar que tanto Marylin Manson como DaBaby têm protagonizado várias polémicas. Manson foi acusado de violar várias mulheres, incluindo a ex-namorada, a atriz Evan Rachel Wood. Já o segundo músico, tem sido apontado pelos seus comentários homofóbicos.Com o nome da mãe, "Donda" tem como ojetivo homenagear a mãe do rapper que faleceu em 2007.