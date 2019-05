Kate Middleton partilha fotografias inéditas da filha Charlotte no dia do seu quarto aniversário

Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William de Inglaterra, celebra esta quinta-feira o quarto aniversário.



Para assinalar a data foram partilhadas, nas redes sociais do Palácio de Kensington, várias fotografias oficiais da bisneta da rainha Isabel II.



"O duque e a duquesa de Cambridge estão muito contentes em partilhar três novas fotografias da princesa Charlotte antes de seu quarto aniversário", pode ler-se.



A publicação também dá conta de que foi Kate quem fotografou a filha, nos jardins do Palácio de Kensington e na casa dos duques em Norfolk, Inglaterra.





