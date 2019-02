Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, está grávida

Cantora, de 41 anos, espera o terceiro filho.

Sinto um medo angustiante do meu futuro, medo de não ter saúde, medo pelos enjoos, das mudanças de humor, das rotinas trocadas, das noites mal dormidas, dos vómitos constantes misturados com l





A artista e empresária revela ainda que todo o clã Aveiro já sabe da boa-nova.



ágrimas", começou por escrever ao relatar os primeiros meses de gestação.

Katia Aveiro, de 41 anos, está grávida de três meses. A irmã de Cristiano Ronaldo anunciou a novidade através das redes sociais. O bebé que agora espera é fruto da relação com o empresário Alexandre Bertolucci Jr, com quem abriu um restaurante no Brasil.