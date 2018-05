Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Khloe Kardashian reage a traição de Tristan com palavras arrasadoras

"Tu arruinaste-me", disse a socialite um mês e meio depois de ter sido mãe e descoberto que foi traída.

Cerca de um mês e meio após o nascimento de True, filha de Khloe Kardashiam e Tristan Thompson, a empresária de 33 anos falou finalmente da relação com o pai da menina.



O nascimento aconteceu dias depois de ter sido tornada pública a traição do jogador de NBA, facto que gerou muita polémica para o clã Kardashian. Apesar de, na altura, a socialite ter afirmado que tudo estava bem, a verdade é que a relação entre o casal parece não estar nos melhores dias.



As suspeitas de que a relação estava em risco começaram quando, no cartão de parabéns pelo aniversário de casamento de Kim Kardashian - irmã da socialite - e Kanye West, Khloe omitiu o nome de Tristan. Colocou apenas "Feliz aniversário, Kimye. O amor vence sempre! Com amor, Koko e True".



Dois dias depois de enviado o cartão, e assim se terem levantado suspeitas, Khloe deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais. "Pode ser uma boa pessoa, com um espírito lindo, e mesmo assim ter a autoridade de dizer a alguém: 'tu arruinaste-me'".



Desde que o escândalo surgiu, Khloe não voltou a colocar fotografias com o pai da filha bebé e esteve, durante uns tempos, afastada das redes sociais. A família apoia-a, no entanto, o clã Kardashian já manifestou publicamente estar contra Tristan.