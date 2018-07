Socialite norte-americana partilhou a "dica" com os fãs através do Instagram.

Kim Kardashian começou a falar sobre os incríveis benefícios do sumo de ananás. Durante uma sessão fotografia a socialite e empresária aproveitou para publicar uma fotografia com um fato de banho provocante a abrir uma lata de sumo de ananás com a seguinte descrição: "Pesquisem os benefícios do sumo de ananás".

