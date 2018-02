Kylie Jenner recebe Ferrari como prenda por ter sido mãe

Jovem mostrou a ‘bomba’ na rede social Instagram.

25.02.18

Kylie Jenner recebeu um Ferrari preto de edição limitada como prenda por ter sido mãe há menos de um mês. A jovem mostrou a ‘bomba’, que custa mais de um milhão de euros, na rede social Instagram, através de uma InstaStory partilhada este sábado à noite.

A socialite não desvendou quem lhe ofereceu o carro topo de gama mas os sites especializados em notícias de celebridades referem que este terá sido um presente do rapper Travis Scott, pai da bebé Stormi e namorado de Jenner.

A revelação do nome da menina foi a partilha com mais ‘gostos’ de sempre no Instagram. Stormi destronou Cristiano Ronaldo, que ocupava a primeira posição do pódio com uma imagem momentos após o nascimento de Alana Martina.

Stormi conseguiu, até ao momento, quase 17 milhões e meio de ‘likes’.