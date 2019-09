Ladrão apanhado no hospital após assaltar casa em Cascais

Um assaltante de 26 anos ficou ferido nos braços ao atirar-se do primeiro andar de uma casa que se encontrava a assaltar, em Cascais.O homem foi surpreendido pelos proprietários da habitação, tendo fugido por uma janela.Apesar de ferido, conseguiu escapar à PSP. Foi, no entanto, encontrado no Hospital Dr. José de Almeida, em Cascais.Procurou socorro para os ferimentos sofridos nos braços, "o que permitiu a sua identificação como suspeito do ilícito por parte dos lesados", afirmou esta segunda-feira a PSP.Foram apreendidos os bens furtados bem como a viatura do ladrão, deixada junto à casa alvo de furto. Está referenciado por furtos.