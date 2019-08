Roubo milionário em Cascais rende 250 mil euros

O segurança levava para a carrinha de valores a pesada mala com 200 a 250 mil euros em numerário quando foi atacado por dois assaltantes que, usando força física, o obrigaram a entregar o dinheiro. Os ladrões, encapuzados e que não teriam armas de fogo, fugiram com a fortuna e esta segunda-feira eram procurados pela PSP e PJ.O roubo milionário ocorreu, pelas 15h00 desta segunda-feira, à entrada da empresa Internacional Tabacos, no bairro de São Miguel das Encostas, em Carcavelos, concelho de Cascais.A firma, que anuncia ter mais de 2600 máquinas de tabaco em estabelecimentos, recolheu durante a manhã desta segunda-feira o dinheiro depositado durante o fim de semana nesses equipamentos. E quem atacou deveria saber isso mesmo, porque, explicou aofonte policial, o golpe "foi cirúrgico e no exato carregamento semanal que mais dinheiro leva".Os dois ladrões esperaram pacientemente que o segurança da empresa de transporte de valores regressasse ao blindado com a mala cheia. E atacaram-no sem que ele conseguisse impedir o assalto. Um colega, que havia ficado na carrinha, ainda tentou ajudar o segurança. Mas sem sucesso.Os assaltantes correram imediatamente com os 200 a 250 mil euros para um Volkswagen Passat azul que estava a travar a saída à carrinha de valores e fugiram para São Domingos de Rana. Os dois seguranças não sofreram ferimentos e deram o alerta. A empresa não quis prestar declarações. A Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ investiga.