Real Madrid bate Juventus por 3-0 com dois golos de Ronaldo

A segunda mão da eliminatória realiza-se em 11 de março, em Madrid.

Por Lusa | 21:53

O Real Madrid venceu esta terça-feira fora a Juventus por 3-0, com dois golos do português Cristiano Ronaldo, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol disputado em Itália.



Na reedição da final de 2017, ganha então pelo Real Madrid, por 4-1, o avançado português voltou a bisar, inaugurando o marcador aos três minutos e marcando o segundo aos 64, com um pontapé de bicicleta.



Ronaldo ainda fez a assistência para Marcelo marcar, aos 72 minutos, o terceiro do Real Madrid, numa altura em que a Juventus estava reduzida a dez unidades, por expulsão do argentino Paulo Dybala, aos 66.



