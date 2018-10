Líder interino da Renamo ausente do lugar de deputado na Assembleia da República

Por Lusa | 16:05

O líder interino da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, esteve ausente hoje do retorno dos trabalhos no parlamento, no qual é deputado, por se encontrar na serra da Gorongosa, o "quartel-general" do braço armado da organização.

A Assembleia da República de Moçambique retomou hoje as suas reuniões plenárias, após um interregno de cerca de dois meses, para permitir aos deputados a participação na campanha eleitoral para as eleições autárquicas do passado dia 10 de outubro.

Uma das ausências mais notadas foi de Ossufo Momade, coordenador interino da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).