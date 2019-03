Luciana Abreu brilha no Carnaval brasileiro

Cantora portuguesa revela estar a concretizar um sonho no Brasil.

Luciana Abreu está no Brasil para promover o seu "Suda, Suda" com Maria Gretchen e revela estar a concretizar um sonho.A atriz e cantora portuguesa tem sambado no Carnaval brasileiro e tem mostrado os "bastidores" desses festejos através das redes sociais."É tão bom sonhar. Vale tanto a pena sonhar e voltar a sonhar. Desde criança, no agora e em diante: o céu é o limite, a fé move montanhas e o sonho comanda a vida. Obrigada Maria Gretchen. Deus põe e tira da nossa vida na hora certa. Obrigada a todos por fazerem parte da história da minha vida", escreveu Lucy, num vídeo onde mostra que tem samba no pé, em Salvador da Bahia.Apesar da felicidade que mostra nas redes sociais, os fãs estão preocupados com a cantora devido à magreza que tem vindo a mostrar . Luciana garante, no entanto, estar bem de saúde.