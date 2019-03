Cantora preocupa fãs devido ao físico, mas garante estar bem de saúde.

01:30

A viver um dos maiores sonhos profissionais ao desfilar no Carnaval do Brasil, Luciana Abreu tem recebido várias mensagens dos seguidores que se revelam preocupados com a sua magreza extrema.Mas a cantora e atriz garante que já está a ter acompanhamento médico.