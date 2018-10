Luís Carvalho festejou os cinco anos da sua marca na ModaLisboa

Nuno Gama foi ao museu e Alexandra Moura regressou à ModaLisboa.

18:56

Ainda que o mau tempo não se tenha sentido como em outras edições da ModaLisboa, o furacão Leslie e as notícias e alertas da protecção civil fizeram com que a programação de rua da 51ª edição da ModaLisboa fosse interrompida este sábado, 13. Depois de desmontadas as estruturas exteriores, dentro do Pavilhão Carlos Lopes os designers portugueses continuaram indiferentes à expectativa de mau tempo, trazendo a primavera: a fechar o dia, Luís Carvalho serviu cerejas com esperança na sua internacionalização, como relata a revista SÁBADO.