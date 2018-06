Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de Ronaldo ganha milhares de euros

Negócios são uma constante para Dolores Aveiro, que tem conquistado o seu próprio império.

Por Patrícia Bento | 01:30

Começou por ser conhecida como a mãe de Cristiano Ronaldo, mas Dolores Aveiro não se prendeu a esse título e, hoje, já conquistou o seu próprio império.



A mãe do melhor do Mundo conta com dois livros, várias campanhas de publicidade e, ainda, uma marca de cosméticos. Uma vida que a obriga a estar constantemente a viajar pelo Mundo, mas que, segundo Dolores, a deixa "muito feliz".



Recentemente, a mãe de CR7 esteve em Paris para promover o seu livro, ‘Mãe Coragem’, que foi traduzido para francês. Um reconhecimento que a matriarca do clã Aveiro assume ser "muito positivo".



Além do apoio que sente por parte do público, a mãe de Ronaldo tem sido solicitada por diversas marcas para campanhas publicitárias.



Começou em 2016, com a publicidade às bananas da Madeira e, desde aí, não parou. Mais recentemente, deu a cara por uma marca de produtos culinários e com o arranque do Campeonato do Mundo, Dolores protagonizou um anúncio promocional da linha telefónica SNS 24, do Serviço Nacional de Saúde. Além da publicidade, lançou o ano passado uma linha de cosméticos.



Os trabalhos, contudo, não ficam por aqui. Dolores já entrou, também, no cinema ao dar voz a uma personagem de um filme de animação. "Estou muito ansiosa com a estreia", contou.