Mais de 500 toneladas de medicamentos apreendidas em megaoperação que passou por Portugal

Entre os fármacos apreendidos, estão falsos medicamentos contra o cancro, analgésicos contrafeitos, bem como seringas sem qualidade.

Por Lusa | 14:12

Mais de 500 toneladas de medicamentos foram apreendidas numa megaoperação envolvendo autoridades policiais, alfandegárias e de saúde de 116 países, incluindo Portugal, e que resultaram em 859 detenções, revelou esta terça-feira a Interpol.



Em comunicado, a Interpol, refere que, entre os fármacos apreendidos, estão falsos medicamentos contra o cancro e analgésicos contrafeitos, bem como seringas sem qualidade.



No âmbito da Operação Pangea XI, o material apreendido está avaliado em 14 milhões de dólares (12,1 milhões de euros).



Em Portugal foram controladas 3.881 encomendas, das quais 130 foram apreendidas durante a semana em que decorreu operação (entre 09 e 16 de outubro), que contou com a participação da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).



Segundo um comunicado do Infarmed, a apreensão de encomendas impediu a entrada em Portugal de 8.886 unidades de medicamentos ilegais, com um valor superior a 23 mil euros.



A investigação, segundo a Interpol, focou-se em serviços de entrega que eram usados por redes criminosas organizadas, que, por sua vez, operavam através da Internet, em redes sociais e 'sites' de compras 'online'.



Quase um milhão de embalagens foram inspecionadas na semana da operação, de uma vasta gama de fármacos: anti-inflamatórios, analgésicos, hipnóticos e sedativos, comprimidos para a disfunção erétil, esteroides anabolizantes, comprimidos para emagrecimento, Parkinson e diabetes e até para o tratamento de VIH/Sida.



Foram ainda verificados mais de 110 mil dispositivos médicos, como seringas, lentes de contacto, aparelhos auditivos e instrumentos cirúrgicos.



A operação internacional PANGEA XI decorreu entre 09 e 16 de outubro e além das 838 investigações, foram monitorizados 16.218 'links' na internet, tendo sido desligados 3.671.



Destes, 2.688 eram 'websites' e 983 eram de páginas em redes sociais com promoção de produtos farmacêuticos ilícitos.



Uma operação idêntica foi realizada em setembro de 2017 (Pangea X) e culminou com a detenção de cerca de 400 pessoas e 25 milhões de unidades de medicamentos falsos, potencialmente letais, apreendidos.



Nesta operação, segundo as autoridades, foi impedida a entrada em Portugal de 6.686 unidades de medicamentos ilegais no valor de 11.337 euros.