Mantenha os treinos apesar das condições climatéricas

Vitaminas, equipamento e vontade são decisivos para superar intempérie.

Por Mário Figueiredo | 19:07

A chuva é um aspeto dissuasor do treino. É desagradável, provoca constipações, mas pode ser superada. Aqui ficam algumas dicas para ultrapassar o outono e o inverno e manter a forma que tanto custou a atingir durante o verão.



O caminho mais fácil é optar por treinar no ginásio. Pode recorrer à passadeira rolante ou a aulas para manter a atividade física. A piscina também é uma solução válida. Mas quem quiser correr tem de se molhar. Por isso, o planeamento do treino pode ajudar. Pode ser mais flexível e assim evitar os períodos em que estiver a chover.



Deve treinar em locais onde possa terminar com um banho quente logo após o final. Não dá para andar molhado. Fundamental nesta altura é reforçar o organismo com vitamina C ou, até, com a vacina contra a gripe. Não se perde nada e evitam-se momentos desagradáveis provocados por constipações e gripes.



O equipamento também ajuda. Os calções podem ser trocados por calças de licra (não acumulam água e mantêm a temperatura do corpo), a parte de cima pode ser com uma t-shirt e um impermeável.



Uma camisola mais grossa ou de manga ficam molhadas com a chuva e suor, tornando-se mais pesadas e menos confortáveis. Fundamental no equipamento é uma muda de roupa seca. Pelo menos para proteger o tronco, mas a preocupação com o banho quente deve ser uma constante.



Apesar da chuva é preciso ter cuidado com a hidratação. Não é por estar a chover que não precisamos de beber água. Aqui entram as vitaminas. Até porque com o impermeável vamos suar mais e por isso é necessário repor os níveis. As sapatilhas também devem ter mais aderência, quer na lama, quer no alcatrão.



Para quem anda na estrada terá de ter um cuidado acrescido com a segurança. Lembre-se que os automobilistas também têm visão reduzida.



Bons treinos e desfrute da... chuva!