Conheça as aplicações de telemóveis com planos para treinar melhor

Treinador digital oferece aconselhamento técnico decisivo para progredir nos objetivos traçados.

Por Mário Figueiredo | 18:23

Todo o atleta deve ter um treinador. Alguém conhecedor do treino e figura decisiva para a evolução. Mas quem não tem ou não quer um treinador pode aproveitar aplicações de telemóveis para treinar com rigor, de forma progressiva e sozinho.



Há vários clubes organizados por amigos que aceitam todos os atletas, casos do Belém Runners, Run Tejo, RB Runners e Correr Lisboa. Mas para quem gosta de treinar ao seu ritmo, no seu tempo livre, pode recorrer a aplicações de telemóvel para definir o treino.



Há muitas e são gratuitas. Para quem gosta de correr pode complementar o treino de corrida com sessões de abdominais, com alongamentos e até musculação. Estas aplicações, apesar de serem simples, foram criadas por especialistas.



Há muitas faladas em português. Têm várias vantagens. São exemplo a ‘barriga tanquinho’ e a ‘alongamentos’. Os exercícios são todos encadeados e com pausas cronometradas, são progressivos e visam objetivos que vão sendo alterados à medida que são atingidos.



Mostram imagens de como se fazem os respetivos exercícios, são acompanhados por voz de forma a permitirem a sua realização sem ter de ter o telemóvel na mão. Além disso, registam as evoluções de peso, o tempo de exercício e as calorias queimadas em cada sessão. Mais, algumas destas aplicações aconselham outras que ajudam a melhorar a alimentação, com conselhos úteis e, acima de tudo, dados por especialistas.



Assim, um treinador digital ajuda a atingir objetivos, a evoluir e a manter a atividade física diária. Permitem decorar a sequência dos exercícios, que acabam por ser fundamentais mesmo quando se deixa de recorrer à aplicação.



No entanto, se optar por um treinador normal terá o contacto humano, o treino personalizado e até pode estar integrado num grupo, o que torna as sessões mais agradáveis. Além disso cria um compromisso para não faltar às sessões. Bons treinos!