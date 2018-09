Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reentré atlética

Acabaram as férias, mas o regresso ao trabalho não tem de ser cinzento.

Por Mário Figueiredo | 16:21

Terminadas as férias é fundamental manter ou retomar os hábitos desportivos. O regresso ao trabalho não tem de ser cinzento. E o fim das férias não é o fim do Mundo. Abrace este regresso ao trabalho como uma missão. Mantenha-se forte e ativo.



O regresso das férias é uma boa altura para traçar objetivos, quer profissionais, quer atléticos. A época desportiva para os atletas de alta competição começa em setembro. É por isso uma boa altura para iniciar os treinos e aproveitar os últimos dias de verão. Continue a optar por atividade física ao ar livre. A corrida ou caminhada são sempre boas opções, mas pode também escolher dar uso à bicicleta.



Quando os dias ficarem mais curtos, o ginásio e a piscina ganham força. Permitem a atividade física com conforto, longe da chuva e do frio. O ginásio possibilita realizar uma panóplia de exercícios das mais diversas modalidades, por isso é difícil ficar saturado. Pode tonificar várias parte dos corpo sob a orientação de um técnico especializado. Além disso, há também as questões de segurança. Um ginásio é mais seguro do que fazer desporto na rua à noite, mas é preciso não esquecer que não basta a inscrição. É preciso ir e o ideal são quatro vezes por semana.



A natação é também uma boa escolha. As piscinas são confortáveis e pode participar em aulas coletivas. Mexe o corpo todo. O fundamental é manter-se ativo. A participação em eventos desportivos ajuda, como corridas ou aulas de ginástica, a atenuar o esforço e a manter a vontade de continuar a treinar.



É certo que o trabalho vai ocupar uma grande parte do tempo e que a atividade física, pelo esforço que obriga, vai tornar-se cada vez mais complicada. Tem de estar preparado para isso. Vai sentir um cansaço, mas é um cansaço saudável. Os dias serão passados com mais energia. E isso acaba por refletir-se na vida profissional. ‘Alma Sana in Corpore Sano’ (alma sã em corpo são). Bons treino e bom trabalho!