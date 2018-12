O apresentador e Rui Oliveira abrem as portas da Herdade de Monforte e mostram todos os mistérios.

A partir do próximo dia 17 de dezembro tudo muda na TVI. O 'Você na TV!' despede-se dos espectadores para duas semanas de interregno e estreia 'O Monte do Manel', um novo talk-show, conduzido por Manuel Luís Goucha na companhia do marido, Rui Oliveira.