Presidente está na Quinta do Lago com a companheira.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Foi de sorriso no rosto, a falar a quem passava, a distribuir beijinhos, acenos e selfies, que Marcelo Rebelo de Sousa atravessou, este domingo de manhã, a famosa passadeira que dá acesso ao areal da praia do Gigi, na Quinta do Lago, cumprindo o primeiro dia de férias no Algarve. De mochila às costas e toalha debaixo do braço, o Presidente da República fez-se acompanhar pela namorada Rita Amaral Cabral.