"Ex" chorou quando o pasteleiro lhe agradeceu em público.

Marco Costa lançou, na terça-feira, o seu segundo livro de receitas, ‘Sem Segredos’. O evento realizou-se no Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, e o pasteleiro contou com a presença de vários amigos, como Pedro Luso, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, e Fátima Lopes, que esteve a cargo da apresentação do evento.