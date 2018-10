Maria Leal responde a acusações de burla por parte do ex-marido

Cantora partilhou comunicado nas redes sociais onde fala em "inverdades".

Maria Leal utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre as acusações de burla por parte do ex-marido. Francisco D’Eça Leal acusa a cantora de se ter apoderado de 1 milhão de euros. "Na sequência das últimas notícias relacionadas com o meu ex marido, apenas tenho a dizer que irei recorrer às instâncias competentes para ver reposto o meu bom nome […] uma vez que são tudo inverdades", escreveu a cantora num comunicado partilhado no seu Instagram oficial.Maria Leal remete este assunto para o advogado e afirma que está focada no trabalho e em ser feliz.O ex-casal está em processo de divórcio, que inclui uma queixa-crime por parte de Francisco. O jovem garante que a cantora se aproveitou da sua fragilidade.Francisco D’Eça Leal alega que tinha uma fortuna avaliada em cerca de 500 mil euros e 4 apartamentos em Campo de Ourique, Lisboa, além do recheio das casas e do vasto espólio artístico do pai, o falecido artista plástico Paulo Guilherme D’Eça Leal.Neste momento resta-lhe apenas o apartamento onde vive, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, garantindo que todos os outros bens desapareceram nos primeiros anos de casamento, vendidos pela cantora.Maria Leal casou com o jovem em 2013 e as primeiras notícias sobre o alegado caso de burla surgem três anos depois, com o final do casamento.O jovem de 29 anos, sofre de esquizofrenia e na altura do casamento com a cantora corria o risco de ficar paraplégico, após de ter atirado de uma janela no hospital Júlio de Matos.