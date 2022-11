Marinha e Força Aérea Portuguesa resgatam embarcação de migrantes no Sul de Espanha

O navio patrulha costeiro "Mondego", da Marinha Portuguesa, resgatou na noite de 31 de outubro, no Sul de Espanha, 11 migrantes de uma embarcação, identificada pela aeronave C-295, da Fórça Aérea Portuguesa.



Segundo comunicado das Forças Armadas, no decorrer da operação 'Indalo 2022', que tem como objetivo controlar a imigração ilegal e ainda missões de busca e salvamento, o navio identificou a bordo 11 pessoas, entre eles uma grávida de cinco meses e três crianças com idades entre os cinco e os 16 anos.



A operação de resgate incluiu a disponibilização de dos migrantes cuidados médicos, mantimentos e mantas de aquecimento aos migrantes e foi realizada em cooperação com a Câmara de Comércio Internacional Madrid, que promove a abertura do comércio e investimento internacional.



Após a retirada dos migrantes, "o navio deslocou-se até um ponto de encontro junto ao porto de Cartagena, onde transferiu todos os migrantes para a embarcação Salvamar Draco, que finalizou o salvamento até terra", acrescentou em nota o Estado-Maior-General das Forças Armadas.