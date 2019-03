Megan Fox surpreende ao partilhar fotografia "em conchinha" com Cristiano Ronaldo

Atriz norte-americana fez uma montagem em roupa interior com o craque português.

09.03.19

2011 - esta foto é mesmo verdadeira, lembro-me de a tirar... mas não me lembro de fazer 'conchinha' com um ardente Cristiano apenas em boxers da Armani... parece algo de que não me esqueceria".



As imagens foram feitas para uma campanha publicitária, já a montagem surgiu depois sem que o autor seja conhecido. Megan parece ter achado graça e decidiu reagir à mesma.









Megan Fox surpreendeu esta sexta-feira ao partilhar nas redes sociais uma montagem onde surge de roupa interior "em conchinha" com Cristiano Ronaldo.Na descrição da fotografia, a atriz norte-americana escreve: "