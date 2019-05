Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metallica doam 40 mil euros para ajudar a construir a nova ala pediátrica do Hospital de São João

Donativo à Associação O Joãozinho foi feito através da fundação da banda, All Within My Hands.

22:31

Os Metallica doaram 40 mil euros à Associação O Joãozinho, com o objetivo de contribuir para a construção da nova ala pediátria do Hospital de São João, no Porto.



O donativo foi feito através da fundação da banda, All Within My Hands, criada em 2017.







Os Metallica atuaram em Portugal esta quarta-feira, no espetáculo de apresentação da Worldwired Tour 2019.