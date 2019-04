Miguel Oliveira 21.º nos treinos livres do Grande Prémio das Américas

Por Lusa | 22:10

Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em 21.º e penúltimo lugar o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio das Américas de MotoGP, que se disputa no domingo no circuito de Austin, no Texas.

O piloto da KTM gastou 2.06,27 minutos na melhor das voltas efetuadas, já na segunda das duas sessões do dia, a 2,419 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que fez o melhor registo em 2.05,389 minutos.

Ainda assim, Miguel Oliveira superou o seu companheiro de equipa, o malaio Hafyzh Syahrin, por 0,574 segundos.